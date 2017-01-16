В Восточном Алеппо обнаружены ценнейшие рукописи, которые не успели уничтожить боевики

Алеппо, 16 января. В районе восточного Алеппо, из которого в рамках перемирия были выведены боевики незаконных вооруженных формирований, включая «Джебхат ан-Нусру» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), обнаружены ценнейшие рукописи.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как сотрудники сирийского правительства работают, чтобы собрать все то, что напоминало ранее библиотеки восточных районов. Они оценивают ущерб, нанесенный террористами.

В найденной библиотеке содержаться крайне редкие рукописи, книги и картины. Существовала угроза их уничтожения со стороны боевиков.

Библиотека была создана в 1926 году, чтобы сохранить книги, написанные от руки и напечатанные в старых школах, мечетях и библиотеках Алеппо.