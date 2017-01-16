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Минкультуры пришло в недоумение от передачи Исаакия РПЦ
Общество

Минкультуры пришло в недоумение от передачи Исаакия РПЦ

Сегодня 10:00
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Минкультуры пришло в недоумение от передачи Исаакия РПЦ

Санкт-Петербург, 16 января. Решение о передаче принимал только губернатор Санкт-Петербурга, который об этом не известил не только руководство музея, но и Министерство культуры, подчеркнул источник ФАН в Музее четырех соборов. По его словам, о том, что собор больше не будет музеем в Министерстве узнали из СМИ, которым Георгий Полтавченко сообщил о принятом решении. 

Собеседник ФАН также отметил, что и в самой Русской православной церкви не все священники и иерархи считают эту передачу необходимой. Часть священнослужителей придерживаются мнения, что собор должен был остаться музеем с функциями храма. То есть богослужения там необходимы (они и так проводились, — прим. ФАН), но при этом за содержанием Исаакия должны следить ученые.

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Алексей Громов
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