Содержание здания Исаакиевского собора в 2016 году обошлось в 173 млн рублей

Санкт-Петербург, 16 января. Содержание Исаакиевского собора, без учеты зарплаты сотрудников музея, обходится минимум в 173 миллиона рублей в год — именно такую сумму потратили за 2016 год музейщики, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Из них 93 миллиона рублей — на ежегодную реставрацию и 80 миллионов — на инженерные системы, то есть кондиционирование и вентиляцию.

Ранее все это было за счет самого музея – из его доходов. Теперь же все эти расходы лягут на плечи городской казны. Если музей мог себе позволить такую роскошь (его доходы в разы превышали затраты), то каким образом город собирается компенсировать эту сумму, пока непонятно. Кроме того, в расходную часть не включены деньги на содержание. А это тоже дорогое удовольствие, ведь даже такая мелочь как мытье полов в Исаакиевском соборе — целая технологическая операция. Их нельзя мыть просто шваброй и обычной мыльной водой. Существуют специальные машины и дорогостоящая смесь. Иначе уникальные плиты могут разрушиться.

Кроме того, Исаакиевский собор за счет своих доходов содержал Смольный собор и Сампсониевский собор. Они тоже переданы в пользование РПЦ и, соответственно, будут содержаться за счет городского бюджета.