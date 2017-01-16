Петербуржец искромсал ножом голову собственного дяди

16 Января 2017 09:58 47

Санкт-Петербург, 16 января. Житель Петербурга пытался убить собственного дядю. Об этом сообщает УМВД России по Фрунзенскому району.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшую субботу утром в 09.30 в квартире 32 по улице Софийской молодой мужчина 1994 года рождения, во время внезапно возникшего конфликта ножом пытался убить своего дядю 1976 года рождения, но вовремя был задержан на месте преступления.

Мужчину с резаными ранами головы в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.