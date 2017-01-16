Пять человек госпитализированы после столкновения автобуса с троллейбусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Пять человек госпитализированы после аварии в Кировском районе города, где столкнулись автобус и троллейбус, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В Кировском районе автобус наехал на троллейбус, который находился на остановке. В результате аварии были госпитализированы пять человек. Отмечается, что их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово. На данный момент за ее жизнь борются врачи.