Охранники скрутили белоруса, пытавшегося ограбить «Связной» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Неудачей закончилась попытка гражданина Белоруссии совершить вооруженное ограбление салона «Связной» в Санкт-Петербурге. Замешкавшегося на месте преступления мужчину задержали прибывшие по сигналу тревожной кнопки охранники.

Ограбление салона связи было организовано не очень впечатляюще: при себе у грабителя был пневматический пистолет, которым он угрожал работникам салона связи, а лицо свое он «скрыл» от камер видеонаблюдения под медицинской маской. Из салона белорус успел похитить 11 тысяч рублей выручки и семь сотовых телефонов с витрины.

Однако грабителю не повезло — увлекшись деньгами и телефонами, он не заметил, что работники салона нажали тревожную кнопку, вызвав наряд из охранного предприятия «Дельта». Наряд прибыл всего за семь минут и незадачливого грабителя схватили буквально в дверях салона.

В связи с попыткой ограбления в отношении иностранца возбуждено уголовное дело.