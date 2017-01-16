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Возбуждено уголовное дело в связи с крушением турецкого Boeing-747 в Киргизии
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в связи с крушением турецкого Boeing-747 в Киргизии

Сегодня 10:23
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Возбуждено уголовное дело в связи с крушением турецкого Boeing-747 в Киргизии

Бишкек, 16 июня. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Киргизии в связи с крушением грузового самолета Boeing-747 неподалеку от международного аэропорта «Манас». Самолет рухнул прямо на дома в дачном поселке Дача-Суу.

«По факту крушения самолета, выполнявшего рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, Кыргызской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой транспортной прокуратуры Киргизии.

По последним данным, в результате падения самолета были разрушены 32 частных жилых дома в кооперативе «Авиатор» и погибли не менее 37 человек, большинство из них — жители пострадавшего в результате падения грузового лайнера дачного поселка.

При падении остался в живых один из пилотов Boeing-747, принадлежавшего Turkish Airlines, однако из-за полученных травм он скончался по дороге в больницу.

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Валентин Меликов
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