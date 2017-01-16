Девочку с изуродованным лицом нашли на стройке под Петербургом

Санкт-Петербург, 16 января. 15-летняя девочка получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.

Как стало известно ФАН, в детскую больницу им. Раухфуса пострадавшая поступила вечером 14 января. По данным источника в правоохранительных органах, ее госпитализировали с территории

строительной площадки в Кудрово. Оказалось, что она упала в лестничный пролет

строящегося дома. Медики диагностировали у нее ушибы лица и переломы костей лицевого скелета. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Материалы проверки направлены в областное СУ СК РФ.