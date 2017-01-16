Захарова рассказала, как спецслужбы США пытались запугать российского дипломата

Москва, 16 января. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова рассказала о намерении американских спецслужб завербовать пытавшегося купить медикаменты для Евгения Примакова российского дипломата.

Известно, что инцидент случился пару лет назад, когда российский дипломат хотел купить лекарство, которое было в продаже только в США. Медикаменты были нужны бывшему премьеру Евгению Примакову, который был болен, а на покупку лекарства родственники экс-чиновника сумели собрать 10 тысяч долларов.

По словам представителя внешнеполитического ведомства РФ, к нему подошли сотрудники спецслужб США, которые проводили его в подвал магазина, где не ловила мобильная связь. Дипломат, по словам Захаровой, не мог связаться ни с консульством, ни с посольством — ни с кем. Держали его там час.