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Бородатый преступник напал на цветочный салон в Петербурге
Происшествия

Бородатый преступник напал на цветочный салон в Петербурге

Сегодня 9:46
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Бородатый преступник напал на цветочный салон в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Бородатый преступник в черной шапке похитил выручку цветочного салона в Петербурге. Пострадавший флорист заявила, что добычей злоумышленника стала одна тысяча рублей.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне поздно вечером. Около 22.30 мужчина вошел в цветочный салон на улице Шаумяна, где без каких-либо угроз или применения насилия забрал из кассы одну тысячу рублей, после чего спокойно скрылся в неизвестном направлении.

По словам женщины-флориста, рост налетчика около 170 см, на вид около 35–40 лет. Она отметила, что на вид он был «нерусский», но национальность назвать затруднилась. На лице у него была борода. Был одет в черную куртку и черную шапку. 

По данному факту идет проверка.

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Ярослава Замысловатова
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