Более 30 домов разрушены под Бишкеком при падении Boeing-747

Бишкек, 16 января. В результате крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком разрушены 32 дома, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Киргизии.

Инцидент произошел в районе аэропорта «Манас», куда самолет должен был прибыть из Гонконга. Boeing-747 упал на дачные участки. По последним данным, во время происшествия были разрушены 32 дома. Жертвами трагедии стали более 30 человек.

Ранее сообщалось, что при крушении грузового самолета в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке погибли 37 человек. Число пострадавших на данный момент уточняется. Об этом заявили в пресс-службе МЧС Киргизии.