Сирия сегодня: из Дамаска вывели тысячу боевиков, Трамп показывает оскал

16 Января 2017 10:03 50

Сирия, 16 января. Дональд Трамп недоволен вмешательством России в сирийский конфликт. Из провинции Дамаск вывели 1,2 тысячи террористов. Евросоюз обсудит ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Оскал новой администрации

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отрицательно относится к вмешательству Российской Федерации в военный конфликт в Сирии. Кроме того, он отметил, что у Вашингтона была возможность что-то сделать, но на сегодняшний день уже «слишком поздно». По его словам, город Алеппо находится в «ужасной гуманитарной ситуации».

Отметим, российское военное руководство неоднократно отмечало, что тщательно выбирает цели для авиаударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Максимально подробно проверяют информацию, которая поступает от разведки, и уже только после этого принимает решение об атаке авиацией. Многочисленные обвинения в том, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам на сирийской территории, никогда так и не находили никакого подтверждения.

В свою очередь американская авиация ровняет с землей Мосул — нефтяную столицу террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). В результате беспорядочных авиаударов гибнет огромное количество мирных жителей.

Покидая Дамаск

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, из нескольких населенных пунктов провинции Дамаск в рамках режима перемирия были выведены 1268 боевиков незаконных вооруженных формирований. Террористы вышли из населенных пунктов Хусайния, Баргалия, Айн Аль-Фиджа, Кафр-Эль-Авамид, Басима, Кафер-Эз-Зейт, Дейр-Канун, Сук-Вади-Барада, Дейр-Макран.

Отмечается, что большая часть выведенных боевиков сложили оружие и приняли решение вернуться к мирной жизни. Остальным предоставлена возможность покинуть провинцию Дамаск вместе с семьями и отправиться в провинцию Идлиб.

Кроме того, российский Центр совместно с правительством Сирии продолжает проводить ремонтные мероприятия по восстановлению водоснабжение Дамаска. Подача воды должна быть восстановлена в ближайшие дни.

ЕС поговорит о Сирии

Главы министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза на плановой встрече, которая пройдет впервые в текущем году, обсудят ситуацию в Сирии и политическое урегулирование военного конфликта на этой территории. Кроме того, главы МИД ЕС рассмотрят обстановку на Ближнем Востоке и итоги профильной конференции в Париже.

По информации западных СМИ, заседание будет более коротким, чем предыдущие — в графике обозначены лишь две крупные темы, по которым должна пройти дискуссия. Однако в ЕС отмечают, что это не помешает министрам коснуться дополнительных вопросов, которые на встрече будут сочтены актуальными.

Политический обозреватель Сергей Филатов в комментарии газете «Известия» рассказал о том, что стало бы с Сирией, если бы Российская Федерация не вмешалась бы сирийский конфликт. По его мнению, регион охватил бы хаос.