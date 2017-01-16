Донбасс: села ЛНР попали под гранатометный обстрел ВСУ

Луганск, 16 января. Украинская армия три раза обстреляла территорию Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. По данным оборонного ведомства ЛНР, огонь открывался из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, а также из минометов 82 и 120 мм.

Согласно приведенной информации, обстрелам подвергся района населенного пункта Логвиново, район памятника князю Игорю, а также район села Сокольники. Огонь по ЛНР открывался с направления села Троицкое, Станицы Луганской и села Крымское. Ни один человек в результате обстрела не пострадал.

Как сообщала «Газета.ру», ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в Донецк

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Напомним, ранее сообщалось, что трехлетний ребенок получил ранение при обстреле со стороны украинских силовиков поселка Доломитное под Горловкой.