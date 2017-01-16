Вооруженный мужчина в Петербурге угрожал убийством посетителю кафе

16 Января 2017 09:51 39

Санкт-Петербург, 16 января. В полицию обратился 26-летний выходец из Белоруссии, проживающий в Петербурге. Он заявил, что один из посетителей павильона «Шаверма» размахивал перед ним пистолетом, угрожая убийством, сообщили Федеральному агентству новостей в УМВД России по Калининскому району Петербурга.

Молодой человек описал своего обидчика просит привлечь его к уголовной ответственности. По словам заявителя, это был мужчина примерно 35 лет ростом около 190 сантиметров. ЧП произошло поздно вечером, около 22 часов, в павильоне «Шаверма» по адресу улица Комсомола, дом 35. Молодой человек заметил, что скандалист был пьян, а при нем был предмет, похожий на пистолет, которым он начал размахивать.

Но совсем не по себе потерпевшему стало, когда обидчик направил на него дуло оружия, стал целиться в область лица и шеи. Затем он высказал угрозы убийством и передернул затвор. Тут скандалиста отвлекли, потерпевший схватил его за руку, пистолет выпал из рук нападавшего.