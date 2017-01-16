Школьник из Ленобласти получил тяжелую травму головы, катаясь на санках

Санкт-Петербург, 16 января. Третьеклассник из расположенного близ Санкт-Петербурга поселка Можайское получил тяжелую травму голову во время катания на санках с друзьями. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. Врачи особо указали, что в настоящее время провести опрос пострадавшего ребенка нельзя.

По предварительным данным, третьеклассник упал во время катания с горки. Видеонаблюдение в данном месте отсутствует. Полиция проведет проверку для установления всех обстоятельств происшествия.