Кондуктор в Новосибирске выставила шестиклассницу на мороз из-за сломанного проездного

Новосибирск, 16 января. Следователи Новосибирска проводят доследственную проверку по факту высаженной из пассажирского транспортного средства шестиклассницы.

Согласно данным СКР по региону, в прошлое воскресенье ученица ехала домой после спортивной тренировки на автобусе. Проездная карта девочки сломалась, а денег при себе у нее не оказалось. Невзирая на просьбу проехать без оплаты, кондуктор решила высадить девочку на 30-градусный мороз.

В настоящее время следователи выясняют все подробности инцидента, при которых школьницу в сильный мороз выставили из автобуса. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Это далеко не первый случай. Накануне водитель автобуса высадил 14-летнюю школьницу в сильный мороз в 60 км от дома под Воронежем.