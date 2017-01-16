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Кондуктор в Новосибирске выставила шестиклассницу на мороз из-за сломанного проездного
Происшествия

Кондуктор в Новосибирске выставила шестиклассницу на мороз из-за сломанного проездного

Сегодня 9:36
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Кондуктор в Новосибирске выставила шестиклассницу на мороз из-за сломанного проездного

Новосибирск, 16 января. Следователи Новосибирска проводят доследственную проверку по факту высаженной из пассажирского транспортного средства шестиклассницы.

Согласно данным СКР по региону, в прошлое воскресенье ученица ехала домой после спортивной тренировки на автобусе. Проездная карта девочки сломалась, а денег при себе у нее не оказалось. Невзирая на просьбу проехать без оплаты, кондуктор решила высадить девочку на 30-градусный мороз.

В настоящее время следователи выясняют все подробности инцидента, при которых школьницу в сильный мороз выставили из автобуса. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Это далеко не первый случай. Накануне водитель автобуса высадил 14-летнюю школьницу в сильный мороз в 60 км от дома под Воронежем.

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Дана Балан
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