Петербуржец погиб, выпав из окна 13-го этажа

Санкт-Петербург, 16 января. В Петербурге неизвестный погиб, упав с 13-го этажа жилого дома. Как стало известно ФАН, накануне утром в полицию поступило сообщение, согласно которому в 08.20 у подъезда дома по улице Машиностроителей в Колпино был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Заявитель отметил, что мужчина предположительно упал с балкона лестничной площадки 13-го этажа. По предварительной версии,он покончил жизнь самоубийством. На вид погибшему 25-30 лет.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.