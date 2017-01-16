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Происшествия

Петербуржец связал сожительницу ремнями, угнал автомобиль и похитил сына

16 Января 2017 09:26
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Петербуржец связал сожительницу ремнями, угнал автомобиль и похитил сына

Санкт-Петербург, 16 января. В Петербурге мужчина связал сожительницу ремнями, угнал ее автомобиль и похитил общего 11-летнего сына, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Петроградского района города.

Инцидент произошел в субботу, 14 января. Муж связал безработную супругу ремнями, после чего забрал ключи и документы от ее автомобиля и, похитив 11-летнего общего сына, скрылся в неизвестном направлении. По некоторым данным, мужчина направляется в Архангельскую область.

Ранее сообщалось, что похитителя автомобильных номеров задержали со стрельбой в Северной столице.

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