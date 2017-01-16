Как России вести себя с Трампом: договориться можно, хитрить — себе дороже

16 Января 2017 09:52 31

США могут отменить некоторые санкции против России, если Вашингтону удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Цена глобального потепления отношений: Китай

Просматривая мнения ведущих американских политических консультантов, достигших того уровня, на котором уже можно говорить правду, нельзя не прийти к выводу, что улучшение отношений США и Российской Федерации практически неизбежно. Вопрос лишь в формате и следствиях, но об этом пока судить рано, а сейчас очевидно главное: Трамп не хочет углублять конфликт с Россией. Напротив, он готов к серьезным компромиссам, но при единственном условии: чтобы пункты этого компромисса были Москвой четко обозначены и далее соблюдались. Все отступления от договоренностей будут рассматриваться как «обман доверия», и тогда от Трампа можно ждать куда большей жесткости, чем от Барака Обамы.

Приоритет Трампа — Китай. Вернее, прекращение выноса туда американского производства, и в этом смысле новая администрация для начала, безусловно, предложит компромисс, то есть, отмену «особого статуса» КНР в двусторонней торговле и в рамках таких организаций, как ВТО и Всемирный банк. Плюс, разумеется, ограничение присутствия китайцев в Южно-Китайском море и улучшение взаимоотношений с непризнанным Тайванем, который уже давно является «подвешенным вопросом» в американо-китайских отношениях.

Иное дело, что для китайцев такой компромисс невыгоден ни в каком объеме, и они будут возражать. Естественно, не до «горячего уровня» в полном объеме, но, тем не менее, серьезное охлаждение отношений вполне возможно. Не исключено даже, что дело в итоге дойдет до проекта «демократизации» Китая, а возможно и до демонстрации американской мощи с расчетом на то, что Пекин не рискнет идти ва-банк.

С другой стороны, ведущая англоязычная газета китайского руководства China Daily в своей еженедельной редакционной статье уже предупредила Трампа о высокой цене, которую придется заплатить за его политику в отношении Тайваня. Пекин готов к решительным действиям, а отказ от политики «одного Китая» дорого обойдется США, сказано в статье.

«Если Трамп намерен начать с этого хода после вступления в должность, то наступление периода жестких, разрушительных взаимоотношений будет неизбежным, поскольку у Пекина не останется другого выбора, кроме как приступить к решительным действиям (снять перчатки)», — говорится в China Daily.

Воевать на два фронта — накладно

Естественно, занимаясь Китаем, конфликтовать с Россией излишне, и у Москвы есть все шансы договориться, выговорив наилучшие условия. Если, конечно, Кремль готов торговаться, а не брать что дают. А для торговли, в принципе, шансы есть. Простые и достаточно прямые люди из новой команды не отрицают права Москвы на обеспечение своей безопасности и признают, что реакция Путина на украинский кризис, учитывая серьезные просчеты на этом фронте ранее, не могла быть иной. В том, что реакция (по Крыму) была бы именно такой, кто бы ни возглавлял Россию, согласны столь разные суперзвезды западной политологии, как Эдвард Люттвак и Джеральд Брэдли, обычно не соглашающиеся ни в чем и никогда, да и «военные столпы» Трампа тоже этого не отрицают.

По общему мнению, сегодняшний тупик, угрожавший немалыми бедами в случае прихода к власти команды Хиллари Клинтон, является следствием серии ошибок, допущенных даже не при Обаме, а при Джордже Буше-мл., если не ранее. Альянс очень долго приманивал Москву членством в НАТО, но при этом обманывал, и это, по словам г-на Люттвака, «неизбежно вело к новой Холодной войне с русскими, которой в Вашингтоне искренне никто не хотел, желая просто расширить сферу контроля». Итогом, как известно, стало расползание НАТО на Восток, «бессмысленное, если в Альянс не планируется включать Россию». Эту мысль красиво растолковывает Самуэль Гринволд, указывая, что «враждебность России, осознавшей, что в НАТО ее не ждут, сравнима с враждебностью Турции, обманутой в своем многолетнем ожидании включения в Евросоюз».

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Вопрос ядерного паритета между Россией и странами НАТО всегда стоял во главе угла доктрины альянса. В декабре 2016 года Трамп заявил: «США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал». По его мнению, это нужно делать до того момента, когда мир пересмотрит свое отношение к этому оружию. В свете практически неизбежной конфронтации США с Китаем вопрос ядерного разоружения России и в самом деле становится основным: глобальное геополитическое противостояние с КНР потребует от США и от НАТО сверхнапряжения всех сил. В такой ситуации «вырывание у русского медведя его ядерных зубов» может стать единственным вариантом для того, чтобы освободить достаточно значительный контингент сил США в Европе, который туда заехал в конце президентского срока Обамы.

Разгребая «авгиевы конюшни»

Заслуживает внимания еще один нюанс, который отмечают все ведущие эксперты из числа тех, кто может позволить себе высказывать свое и только свое мнение. На их взгляд, в период «обамовского натиска», не желая, да и не имея возможности вступать в серьезную конфронтацию, Путин, как говорит Люттвак, «освоил технологию малых, коротких, дешевых, не слишком интенсивных военных кампаний. И в этом действительно преуспел, создавая мелкие, но крайне неприятные сложности США». То есть, срывая планы и нарушая графики американской администрации, притом что затраты и риски Москвы всякий раз сведены к минимуму. При этом, уточняет Люттвак, под такую тактику Путин подводит абсолютно легитимную, в глазах русских, платформу: «до меня Россия теряла, при мне — получает обратно куски бывшей империи».

Иными словами, мягчайшими движениями, создавая впечатление постоянно отступающего, президент России, по мнению ведущих американских экспертов, сумел затянуть время, перенеся решение глобальных проблем на период «после Обамы». Естественно, такая стратегия таила в себе немалые риски: одержи в ноябре победу Клинтон, и все уступки, все тактические отступления и репутационные потери обернулись бы очень серьезным, фатальным стратегическим ущербом. Но риск оправдал себя. Победил Трамп, а при Трампе, человеке с принципиально новой командой — это понимают все — будет не так, как при Обаме.

В общем, в той политической комбинации, какая складывается сейчас, по мнению профессионалов из-за океана, для сближения Кремля с Белым домом есть все предпосылки. Тем более что Украина команду Трампа волнует очень мало, а что касается Сирии, то «новые люди в Вашингтоне» заинтересованы, в первую очередь, в пресечении радикального терроризма. В связи с чем вполне могут смягчить позиции по отношению к Асаду — не в полной мере, разумеется, но в весьма значительной степени. Стало быть, дело лишь за тем, какие условия предложит для полюбовной сделки Кремль.

Интересно, что во время одного из своих выступлений на MSNBC Трамп не исключил использования ядерного оружия против «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в РФ). На замечание о том, что избиратели не хотели бы слышать нечто подобного из уст президента США, Трамп ответил, что в этом случае не понимает, зачем Америка в принципе производит ядерное оружие. Не исключено, что вопрос сотрудничества России и США в борьбе против ИГ в той или иной мере будет включать и вопрос использования ядерного оружия — по крайней мере, в сирийском вопросе позиции России и США наиболее совпадают.

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Вот только один момент подчеркивают практически все. Как только сделка будет заключена и стороны ударят по рукам, вариантов для игры уже не останется. Подход Трампа к партнерству в бизнесе хорошо известен: он сам формулирует его принципы в своих книгах, и нет оснований полагать, что в политике этот подход будет иным. Очень четко и безоговорочно: каждый имеет право преследовать свою выгоду, но договоры должны соблюдаться. И это не слова. Трамп сам создавал свою бизнес-империю, руководствуясь таким правилом, и всегда требовал того же от партнеров, жестоко наказывая за малейшую попытку обвести себя вокруг пальца.

Таким образом, все зависит не столько даже от объема претензий Москвы — это может быть и отмена санкций, и Крым, и Донбасс, и даже соучастие в контроле над всей Украиной, — сколько от того, какие пределы Кремль для себя определит и насколько серьезно оценивает психологию нового президента США. Иными словами, как формулирует все тот же Люттвак, «можно сравнить с историей отношений Кеннеди и Хрущева, с той разницей, что Кеннеди был хорошим воспитанным парнем, а Трамп прям и не склонен к долгой рефлексии. И он, и его команда готовы к любым сюрпризам и всегда найдут соответствующий ответ на любой вызов. Не стоит стараться их перехитрить».