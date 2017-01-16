Грабитель отобрал у пенсионерки 138 тыс. рублей на остановке в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В Курортном районе Петербурга мужчина распылил неизвестную жидкость в лицо пенсионерки и отобрал у нее сумку с деньгами и ювелирными украшениями, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, ЧП произошло накануне около 10.30 мск на автобусной остановке на Приморском шоссе. Неизвестный мужчина из аэрозольного баллончика распылил некую жидкость в лицо местной жительницы, 1948 года рождения.

Воспользовавшись беспомощностью женщины, он выхватил у нее сумку, в которой находилось 138 тыс. рублей, жилищный сертификат номиналом более 780 тыс. рублей, ювелирные изделия и документы.

Женщине оказали медицинскую помощь. По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает, после оказания помощи жительницу Петербурга направили на амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.