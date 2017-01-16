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Экономика

ЦБ лишил лицензии «Булгар банк» за неисполнение федеральных законов

16 Января 2017 09:20
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ЦБ лишил лицензии «Булгар банк» за неисполнение федеральных законов

Москва, 16 января. Банк России лишил лицензии на осуществление банковских услуг ярославский «Булгар банк». Об этом сегодня сообщается на сайте ЦБ.

Такое решение регулятора (отозвать лицензию у ярославского банковского учреждения) было принято по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов России, которые координируют банковскую деятельность.

Кроме того, «Булгар банк» не исполнял нормативные акты ЦБ — были зафиксированы факты значительной неточности в отчетных документах, говорится на сайте ЦБ. 

Отмечается, что данный банк занимал 447-ю строчку в банковской системе Российской Федерации, сообщает Газета.Ru.

Дана Балан

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