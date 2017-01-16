ЦБ лишил лицензии «Булгар банк» за неисполнение федеральных законов

16 Января 2017 09:20 61

Москва, 16 января. Банк России лишил лицензии на осуществление банковских услуг ярославский «Булгар банк». Об этом сегодня сообщается на сайте ЦБ.

Такое решение регулятора (отозвать лицензию у ярославского банковского учреждения) было принято по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов России, которые координируют банковскую деятельность.

Кроме того, «Булгар банк» не исполнял нормативные акты ЦБ — были зафиксированы факты значительной неточности в отчетных документах, говорится на сайте ЦБ.

Отмечается, что данный банк занимал 447-ю строчку в банковской системе Российской Федерации, сообщает Газета.Ru.