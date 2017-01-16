Автобус протаранил учебный троллейбус в Петербурге, есть раненые

Санкт-Петербург, 16 января. Два человека пострадали в результате аварии с участием автобуса и троллейбуса в Петербурге. Как стало известно ФАН, ДТП произошло накануне в 12.40 у дома № 120 по Ленинскому проспекту.

Так, водитель автобуса ЛиАЗ 1990 года рождения совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении троллейбусом ВМЗ 1804 «Учебный», под управлением водителя ГУП «ГорЭлектроТранс» 1969 года рождения. В результате пострадали пассажиры автобуса пассажирского автобуса, все они были госпитализированы в больницу №26, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.