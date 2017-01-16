Жертвами крушения самолета в Бишкеке стали 37 человек — МЧС Киргизии

Бишкек, 16 января. При крушении грузового самолета в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке погибли 37 человек, заявили в пресс-службе МЧС Киргизии.

«В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие... по предварительным данным, погибли 37 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это данные на 11.24 по местному времени, или 8.24 утра по Москве. В понедельник, 16 января, грузовое воздушное судно Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшее из Гонконга в Бишкек, потерпело крушение вблизи аэропорта «Манас». Самолет рухнул прямо на дачные участки.