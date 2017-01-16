Вооруженные ножом пассажиры ограбили таксиста в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 января. Вооруженные ножом пассажиры забрали у таксиста пять тысяч рублей, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Курортного района региона.

Таксист подвез троих пассажиров в поселке Александровская. Однако вместо того, чтобы оплатить проезд, они, угрожая ножом, забрали у водителя пять тысяч рублей и скрылись.

Преступники объявлены в розыск. Известно, что злоумышленникам было около 24-25 лет, все они были славянской внешности.

Ранее похитителя автомобильных номеров задержали со стрельбой в Санкт-Петербурге. Детали произошедшего уточняются.