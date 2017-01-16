FAN-TV Лента новостей
Незадачливый кавалер избил и ограбил женщину в Санкт-Петербурге
Происшествия

Незадачливый кавалер избил и ограбил женщину в Санкт-Петербурге

Сегодня 9:20
40

Незадачливый кавалер избил и ограбил женщину в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Жительница Гатчины обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомый мужчина восточной внешности избил и ограбил ее неподалеку от Балтийского вокзала. Нападение произошло ранним утром в воскресенье.

Как рассказала потерпевшая Валентина Г., мужчина сопровождал ее до вокзала, пытаясь с ней познакомиться, предлагал ей взять его под руку. Отказ привел его в бешенство и он начал избивать ее по голове и груди, не выдвигая каких-либо требований. Женщине пришлось упрашивать его остановиться — чтобы спастись, она предложила ему забрать свою сумку, где находилось около 3000 рублей и личные вещи.

Забрав и осмотрев добычу, «кавалер» хотел продолжить избиение женщины, однако Валентине удалось вырваться из его рук и убежать обратно в сторону дома. Мужчина некоторое время преследовал ее, но после отстал.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 16 января 7.00: в Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок, в Хомсе 15 вертолетов ВКС РФ поддержали САА

Сегодня 7:00
490

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Сегодня 1:23
611

Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

Сегодня 1:18
335

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
205

Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Вчера 22:30
785
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Петербуржец связал сожительницу ремнями, угнал автомобиль и похитил сына

9:26

Жертвами крушения самолета в Бишкеке стали 37 человек — МЧС Киргизии

9:26

Автобус протаранил учебный троллейбус в Петербурге, есть раненые

9:22

ЦБ лишил лицензии «Булгар банк» за неисполнение федеральных законов

9:20

Незадачливый кавалер избил и ограбил женщину в Санкт-Петербурге

9:20

Вооруженные ножом пассажиры ограбили таксиста в Ленобласти

9:16

Грабитель отобрал у пенсионерки 138 тыс. рублей на остановке в Петербурге

9:16

Восьмиклассница сбежала из дома после ссоры с матерью в Петербурге

9:11

Восемь выживших при крушении Boeing под Бишкеком доставлены в больницы

9:10

Восьмиклассник сбежал из психоневрологического санатория в Комарово

9:05

Токио и Лондон разработают супер-ракету для японских истребителей

9:02

Якутские школьники ушли на карантин из-за бушующего гриппа

9:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Петербуржец связал сожительницу ремнями, угнал автомобиль и похитил сына
Читать
Закрыть