Незадачливый кавалер избил и ограбил женщину в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Жительница Гатчины обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомый мужчина восточной внешности избил и ограбил ее неподалеку от Балтийского вокзала. Нападение произошло ранним утром в воскресенье.

Как рассказала потерпевшая Валентина Г., мужчина сопровождал ее до вокзала, пытаясь с ней познакомиться, предлагал ей взять его под руку. Отказ привел его в бешенство и он начал избивать ее по голове и груди, не выдвигая каких-либо требований. Женщине пришлось упрашивать его остановиться — чтобы спастись, она предложила ему забрать свою сумку, где находилось около 3000 рублей и личные вещи.

Забрав и осмотрев добычу, «кавалер» хотел продолжить избиение женщины, однако Валентине удалось вырваться из его рук и убежать обратно в сторону дома. Мужчина некоторое время преследовал ее, но после отстал.