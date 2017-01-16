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Восемь выживших при крушении Boeing под Бишкеком доставлены в больницы
Происшествия

Восемь выживших при крушении Boeing под Бишкеком доставлены в больницы

Сегодня 9:10
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Восемь выживших при крушении Boeing под Бишкеком доставлены в больницы

Бишкек, 16 января. Восемь выживших при крушении самолета Boeing-747 под Бишкеком доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики Киргизия.

Как известно, среди доставленных в больницы — шесть детей, у всех серьезные повреждения. Ранее в ведомстве подтвердили гибель 32 человек. Воздушное судно Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines потерпело крушение при заходе на посадочную полосу. Самолет следовал рейсом Гонконг — Стамбул.

Среди приоритетных версий катастрофы рассматриваются три: метеоусловия, техническая неисправность, а также судно могло не вписаться в полосу. 

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