Восемь выживших при крушении Boeing под Бишкеком доставлены в больницы

Бишкек, 16 января. Восемь выживших при крушении самолета Boeing-747 под Бишкеком доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики Киргизия.

Как известно, среди доставленных в больницы — шесть детей, у всех серьезные повреждения. Ранее в ведомстве подтвердили гибель 32 человек. Воздушное судно Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines потерпело крушение при заходе на посадочную полосу. Самолет следовал рейсом Гонконг — Стамбул.

Среди приоритетных версий катастрофы рассматриваются три: метеоусловия, техническая неисправность, а также судно могло не вписаться в полосу.