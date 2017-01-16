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Цены на нефть растут на фоне сообщений о закрытии буровых установок в США
Экономика

Цены на нефть растут на фоне сообщений о закрытии буровых установок в США

Сегодня 9:47
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Цены на нефть растут на фоне сообщений о закрытии буровых установок в США

Москва, 16 января. С началом торгов в понедельник цены на ведущие мировые марки нефти вновь пошли в рост. Эксперты связывают это с заявлением американской нефтегазовой сервисной компании Barker Hughes о первом за последние три месяца сокращении количества работающих буровых установок в США.

К 9.30 по московскому времени стоимость фьючерсов на ведущую мировую марку нефти Brent достигла 55,50 долларов за баррель, слегка снизившись по сравнению с достигнутым ранее уровнем в 55,66 долларов за баррель. Параллельным курсом двигалась американская нефть WTI, которая к тому же времени достигла уровня в 52,40 долларов за баррель.

Рост цен на нефть связывают с сообщением компании Barker Hughes, объявившей о первом за последние 11 недель сокращении количества работающих нефтяных буровых установок в США — в работе остались 522 нефтяные буровые установки и 136 газодобывающих буровых установок. Мировой нефтяной рынок чутко реагирует на любые изменения на рынке США — изменения трендов на американском рынке приводят к росту и снижению нефтяных котировок во всем мире.

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