Американские политики рекомендуют Трампу наладить дружбу с оппозицией в Иране

Вашингтон, 16 января. Наладить взаимоотношения с иранской оппозицией, притом в самые кратчайшие сроки рекомендовали Дональду Трампу американские политики. Об этом сообщает ТАСС.

Под своеобразной петицией, отправленной в канцелярию избранного президента США, подписи поставили порядка 20 политиков, среди которых бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-сенатор Конгресса Джозеф Либерман.

«Правители Ирана прямо нацелились на стратегические интересы, политику и принципы США, а также их союзников и друзей на Ближнем Востоке», — обеспокоены столпы американской политики.

В связи с этим и вызваны рекомендации Трампу о том, что надо «восстановить былые влияния», а также нужно «пересмотреть политику Соединенных Штатов Америки в регионе».



