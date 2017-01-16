Восьмиклассник сбежал из психоневрологического санатория в Комарово

Санкт-Петербург, 16 января. Восьмиклассник сбежал из психоневрологического санатория в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Курортного района региона.

В полицию обратилась врач детского психоневрологического санатория «Комарово». Она сообщила правоохранительных органам о том, что накануне из медучреждения сбежал ученик восьмого класса. Ранее школьник не уходил, на учете в ПДН не состоит, уточнила она.

Ранее сообщалось, что похитителя автомобильных номеров задержали со стрельбой в Петербурге. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.