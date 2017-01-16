Токио и Лондон разработают супер-ракету для японских истребителей

Токио, 16 января. Стало известно, когда правительство Японии совместно с Великобританией завершат работы по технико-экономическому обоснованию разработки новейшей ракеты для вооружения истребителей.

Как сообщает японская газета Sankei, разработка оценки проекта, известного под названием JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile), должна завершиться к концу текущего года.

По данным издания, JNAAM был одобрен государственным Советом национальной безопасности Японии в июле 2014 года. Тогда и начались совместные с Британией работы по технико-экономическому обоснованию.

В основе новых разработок лежит технология ракет «Метеор» и ракет AAM-4 (ими оснащены истребители F-15 сил самообороны Японии). Издание сообщает, что новые ракеты разрабатываются с прицелом на дальность полетов «Метеора» и точность наведения на цель AAM-4.

Предполагается, что новые ракеты установят на новейших истребителях-невидимках F-35 Lightning II.