Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении Киевом прав человека

Симферополь, 16 января. В Крыму подготовили проект резолюции ООН о нарушениях Киевом прав человека, заявил член правительства республики Заур Смирнов.

По словам Смирнова, противоправные действия против населения Киевом были совершены в период, когда полуостров принадлежал Украине. Соответствующий проект резолюции в ООН уже подготовлен.

«В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период, — цитирует Смирнова РИА Новости. — Мы постарались хронологически описать всю ситуацию».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что украинские спецслужбы наращивают диверсионно-террористическую деятельность в Крыму.