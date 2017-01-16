Восьмиклассница сбежала из дома после ссоры с матерью в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В Петербурге 14-летняя девочка сбежала из дома после ссоры со своей матерью. Как стало известно ФАН, в УМВД России по Гатчинскому району обратилась безработная женщина 1982 года рождения.

По ее словам, накануне после 20.00 после ссоры ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее дочь 2002 года рождения, учащаяся восьмого класса. Мать также уточнила, что ранее подобных случаев не происходило, на учете в ПНД девочка не состоит.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.