Пьяного петербуржца, похитившего автомобильные номера, задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Похитителя автомобильных номеров задержали со стрельбой в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в минувшее воскресенье примерно в 02.00 наряд ОВО по Василеостровскому району прибыл к дому по Малому проспекту В.О., где обнаружил вскрытые двери и оборванные провода ОПС.

Во время проверки и обхода территории сотрудниками полиции были найдены двое неизвестных, которые оторвали служебные государственные номера от авто Nissan и пытались скрыться во дворах. В результате преследования сотрудниками полиции был задержан пьяный мужчина 1989 года рождения.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.