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Врачи в Екатеринбурге начали рабочий день с минуты молчания в память о Докторе Лизе
Общество

Врачи в Екатеринбурге начали рабочий день с минуты молчания в память о Докторе Лизе

Сегодня 8:47
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Врачи в Екатеринбурге начали рабочий день с минуты молчания в память о Докторе Лизе

Екатеринбург, 16 января. С минуты молчания в память о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинкой начали рабочий день медработники свердловского онкодиспансера и отделения паллиативной помощи в поселке Верх-Нейвинск.

«Доктор Лиза принимала активное участие в открытии первого на Среднем Урале отделения паллиативной помощи, которое стало вторым домом для тяжелобольных», — цитирует ТАСС главного внештатного онколога области Вячеслава Шаманского.

Кроме того Елизавета Глинка была в числе создателей первого в регионе хосписа, а позднее фонд Глинки помог в сборе средств на оснащение хосписа всем необходимым, собрав два миллиона рублей пожертвований.

Напомним, что сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище состоятся похороны Доктора Лизы, которая погибла 25 декабря при крушении Ту-154.
 

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Алексей Громов
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