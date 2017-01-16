Врачи в Екатеринбурге начали рабочий день с минуты молчания в память о Докторе Лизе

Екатеринбург, 16 января. С минуты молчания в память о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинкой начали рабочий день медработники свердловского онкодиспансера и отделения паллиативной помощи в поселке Верх-Нейвинск.

«Доктор Лиза принимала активное участие в открытии первого на Среднем Урале отделения паллиативной помощи, которое стало вторым домом для тяжелобольных», — цитирует ТАСС главного внештатного онколога области Вячеслава Шаманского.

Кроме того Елизавета Глинка была в числе создателей первого в регионе хосписа, а позднее фонд Глинки помог в сборе средств на оснащение хосписа всем необходимым, собрав два миллиона рублей пожертвований.

Напомним, что сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище состоятся похороны Доктора Лизы, которая погибла 25 декабря при крушении Ту-154.

