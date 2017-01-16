Жители Мадрида песней «Мы желаем счастья вам», присоединились к флешмобу

Мадрид, 16 января. Столица Испании присоединилась к песенному флешмобу: люди в центре вокзала спели «Мы желаем счастья вам».

Люди во всем мире присоединяются к флешмобу по исполнению русских песен в общественных местах. Присоединился к эстафете и Мадрид. Русскоязычные жители хором исполнили песню «Мы желаем счастья вам».

Как сообщает «URA.Ru», акцию провели организации «Благое дело», «Славянская встреча» и русская школа «Знайка».

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Подобные мероприятия ранее прошли к Киеве, Донецке, Мариуполе, Торонто, Барселоне, Роттердаме и многих других городах мира.

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