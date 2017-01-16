Якутские школьники ушли на карантин из-за бушующего гриппа

Якутск, 16 января. Якутские учебные учреждения, которые посещают свыше 60% всех школьников Якутии, закрыты на семидневный карантин по решению санитарно-противоэпидемической комиссии города. Об этом в понедельник сообщили в мэрии столицы Якутии.

Так, сообщается, что решением санитарно-противоэпидемической комиссии города с целью недопущения вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ, начиная со вторника, 17 января, и по 23 января приостанавливается учебный процесс для всех классов в школах города Якутска.

Отметим, что в целом в якутских школах обучаются более 37 тыс. детей.

Как сообщалось ранее, пять человек стали жертвами последствий гриппа в России с начала данного эпидемиологического сезона. Отмечается, что при этом уровень госпитализации гораздо ниже, чем в аналогичный период прошлого года.