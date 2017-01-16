Госдеп США отправит в Ирак «демократический десант»

Вашингтон, 16 января. Американский Госдепартамент объявил, что направит в Багдад специалистов, которые помогут в кратчайшие сроки привить иракцам «демократические ценности», как их понимают в США. В этом деле им будут помогать иракские некоммерческие организации — которые, в свою очередь, получат солидное финансирование из Вашингтона.

США намерены использовать представителей из местных, чтобы наладить систему пропаганды и социальной разведки. «Специалисты должны наладить открытый диалог с обществом Ирака, донести до него основные стратегические цели США в регионе, обучить желающих английскому языку и исследовать аудиторию страны», — указано в опубликованном Госдепом документе.

Специалисты по обработке общественного мнения из США будут работать по всей стране, не исключая населенных курдами областей. Они намерены создать центры, в которых будут проходить лекции о том, как «поддержать политические процессы в стране, укрепить демократию и защитить права человека», передает Russia Today.

При этом для оказания влияния на власти Ирака Вашингтон использует иные методы — так, 5 января был согласован кредит для Ирака в размере 1 млрд долларов, крайне необходимых в разгар борьбы с терроризмом в стране. Таким образом, США намерены сохранить максимальное влияние на Ирак даже в случае перемены политики США на Ближнем Востоке.