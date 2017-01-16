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Участник проекта «Адская кухня» погиб в ДТП в Приморье
Происшествия

Участник проекта «Адская кухня» погиб в ДТП в Приморье

Сегодня 8:30
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Участник проекта «Адская кухня» погиб в ДТП в Приморье

Владивосток, 16 января. Жертвой дорожно-транспортного происшествия в Приморском крае стал известный шеф-повар, участник нашумевшего телепроекта «Адская кухня» Илья Посохин.

По данным пресс-службы регионального МВД, ДТП произошло накануне вечером в Анучинском муниципальном образовании. Посохин, управляя автомашиной Toyota, выехав на «встречку», столкнулся с Nissan Tino.

«Водитель Premio скончался на месте, водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio госпитализированы», — отмечено в сообщении госавтоинспекторов. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать скользкая дорога.

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Алексей Громов
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Названы три версии авиакатастрофы Boeing вблизи Бишкека
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