Глава Samsung пойдет под арест по делу о коррупции

16 Января 2017 08:22 45

Токио, 16 января. Специальная комиссия прокуратуры Южной Кореи выдала ордер на арест главы корпорации Samsung Group Ли Чжэ Ёна по обвинению во взяточничестве. Решение связано с расследованием коррупционного скандала вокруг временно отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе.

Как сообщает агентство Рёнхап, Ли Чжэ Ён обвиняется в том, что его компания в 2015 году подписала контракт на 18 млн долларов с компанией, принадлежащей центральной фигурантке коррупционного скандала Цой Сун Силь. Она по версии следствия является приближенной президента Пак Кын Хе.

Согласно материалам дела, президентская администрация надавила на пенсионный фонд, чтобы тот оказал поддержку слиянию двух компаний-подрядчиков Samsung. Отметим, глава пенсионного фонда был задержан месяцем ранее.

Как подчеркивает издание, согласно законам Южной Кореи, за ложные показания обвиняемым грозит 10 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи проверяют на причастность к коррупционному скандалу президента Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент. Сообщалось, что она лично встречалась с Ли Чжэ Ёном в июле 2015 года.