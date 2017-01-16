Стали известны самые ожидаемые новые автомобили 2017 года

Москва, 16 января. Эксперты от автоиндустрии, проанализировав и сопоставив все данные, составили рейтинг самых ожидаемых в 2017 году автомобильных новинок.

Итак, на третьем почетном месте расположился «китаец» Lynk CO 01. Как сообщают специалисты, фраза «дешево из Китая» — не про чудо автопрома, который собой представляет нечто весьма интересное, в изготовлении которого участвовали многие известные бренды.

На втором месте — «француз» PEUGEOT 3008, который изменился и говорят, что в лучшую сторону. Стал больше размер корпуса авто, возрос вращающий момент, салон машины стал более комфортабельный.

И лидер в списке самых ожидаемых новинок авто — Aston Martin V8 Vantage. Новое творение сменит оригинальный Vantage. Авто разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды. Официальная стоимость спорткара пока неизвестна.