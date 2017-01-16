Названы три версии авиакатастрофы Boeing вблизи Бишкека

Бишкек, 16 января. Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines разбился вблизи аэропорта Бишкека, не вписавшись в полосу.

Глава министерства транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов назвал одну из вероятных причин падения самолета Boeing-747 возле воздушной гавани Бишкека.

Как сообщил министр, воздушное судно не смогло вписаться в посадочную полосу аэропорта «Манас».

В настоящее время на месте ЧП работают специалисты, создан штаб по расследованию причин авиакатастрофы. Однако министр не исключает и другие версии крушения судна.

Ранее стало известно, что самолет мог разбиться из-за сложных метеоусловий или технического сбоя.

Напомним, самолет турецкой авиакомпании разбился рано утром в понедельник вблизи столицы Киргизии. В настоящее время известно, что погибли 33 человека. Пилот самолета скончался по дороге в медицинское учреждение.