Семь человек погибли в Японии из-за сильнейших снегопадов

Токио, 16 января. Семь человек погибли в Японии в результате инцидентов, связанных с обильными снегопадами. Об этом сообщают японские СМИ.

Как следует из данных СМИ, большинство людей стали жертвами инцидентов на дорогах — минимальной видимости и падений транспортных средств в водоемы. Один человек погиб, не выходя из своей теплицы, когда ее кровля обрушилась из-за огромного количества снега.

Среди жертв есть те, кто рухнул, пытаясь очистить крыши от снега.

В настоящее время нарушенное в минувшие выходные транспортное сообщение в Стране восходящего солнца возобновлено — по причине сильных метелей отменены несколько рейсов в аэропортах.