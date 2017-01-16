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Семь человек погибли в Японии из-за сильнейших снегопадов
Происшествия

Семь человек погибли в Японии из-за сильнейших снегопадов

Сегодня 8:35
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Семь человек погибли в Японии из-за сильнейших снегопадов

Токио, 16 января. Семь человек погибли в Японии в результате инцидентов, связанных с обильными снегопадами. Об этом сообщают японские СМИ.

Как следует из данных СМИ, большинство людей стали жертвами инцидентов на дорогах — минимальной видимости и падений транспортных средств в водоемы. Один человек погиб, не выходя из своей теплицы, когда ее кровля обрушилась из-за огромного количества снега. 

Среди жертв есть те, кто рухнул, пытаясь очистить крыши от снега.

В настоящее время нарушенное в минувшие выходные транспортное сообщение в Стране восходящего солнца возобновлено — по причине сильных метелей отменены несколько рейсов в аэропортах.

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Дана Балан
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