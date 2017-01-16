Пилот разбившегося под Бишкеком Boeing-747 скончался на руках у врачей

Бишкек, 16 января. По данным министерства здравоохранения Киргизии, пилот грузового самолета Boeing-747, рухнувшего сегодня утром на дачный поселок близ международного аэропорта «Манас», скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. По предварительным данным, пилот был гражданином Турции.

Общее количество жертв трагедии, таким образом, достигает 33 человек — в их число входят сотрудники авиакомпании Turkish Airlines, входившие в экипаж грузового лайнера, и жители домов, на которые рухнул самолет. Пожар на месте падения в дачном поселке близ аэропорта продолжается, спасателям удалось его локализовать. Продолжается поиск людей, которые могут оставаться под завалами на месте крушения самолета.

Напомним, согласно предварительной версии, грузовой Boeing не вписался в размеры взлетно-посадочной полосы из-за сильнейшего тумана в Бишкеке минувшей ночью.