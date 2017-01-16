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Объявлена награда за информацию о браконьерах, ранивших тигренка в Приморье
Общество

Объявлена награда за информацию о браконьерах, ранивших тигренка в Приморье

Сегодня 8:02
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Объявлена награда за информацию о браконьерах, ранивших тигренка в Приморье

Владивосток, 16 января. Власти Приморского края объявили награду в 150 тыс. рублей за достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок в Пожарском районе.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, такую сумму готов выплатить дальневосточный филиал центра «Амурский тигр» за информацию о виновниках нападения. В сообщении отмечается, что центр гарантирует конфиденциальность.

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На минувшей неделе в Пожарском районе был обнаружен раненый тигренок. Ветеринары борются за его жизнь. Полиция и служба охотничьего надзора ищут преступников.

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Олеся Волкова
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