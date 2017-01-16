Ученые выяснили, в каком возрасте ребенку нужно покупать смартфон

Лондон, 16 января. Ученые назвали возраст, когда ребенку необходим смартфон.

Как выяснили европейские специалисты, смартфоны детям лучше всего покупать в возрасте 8-10 лет. Эксперты провели ряд исследований, в которых участвовали 1500 человек, и определили, что именно в указанном возрасте ребенок многое понимает, а также будет бережно относиться к электронному устройству.

Специалисты заявили, что ребенку надо разъяснить, что смартфон — это не средство развлечения, а прекрасный помощник для постижения чего-то нового в образовании. Кроме того, родителям не следует покупать ребенку дорогой гаджет, поскольку его наполнение, в том числе качественные фото- и видеокамера, будут отвлекать.

Научные работники выяснили, что более 38% родителей покупают своему ребенку телефон в 8-10 лет, а 25% — при поступлении в первый класс, чтобы всегда держать руку на пульсе. И лишь 9% родителей полагают, что телефон ребенку в младших классах не нужен.