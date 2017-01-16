Замначальника полиции Хабаровска попался на взятке

Хабаровск, 16 января. В Хабаровске по подозрению в получении трехмиллионной взятки задержан заместитель начальника городского УМВД. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По версии следователей, высокопоставленный полицейский требовал взятку у родственников фигурантов одного уголовного дела по мошенничеству, обещая за вознаграждение не предавать следствию некие новые факты, которые значительно осложнили бы жизнь подозреваемому.

Родственники согласились на сделку, при этом обратившись сразу в региональное управление ФСБ, поэтому все дальнейшие действия проходили под наблюдением силовиков.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере», на время следствия подозреваемый помешен под стражу.

