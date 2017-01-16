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В Таиланде объявили об угрозе второй волны наводнения
Весь мир

В Таиланде объявили об угрозе второй волны наводнения

Сегодня 7:58
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В Таиланде объявили об угрозе второй волны наводнения

Бангкок, 16 января. На юге Таиланда готовятся ко второй волне унесшего жизни более 40 человек наводнения, сообщается об опасности подтоплений в туристических районах.

Власти предупреждают об усилении осадков на юге страны в период с 16 по 20 января. Опасность второй волны наводнения остается актуальной для южных провинций королевства, в том числе для популярных у туристов провинции Краби и на острове Пхукет.

Напомним, сильнейшее наводнение на юге королевства привело к гибели более 40 человек. Однако буйство стихии некоторые злоумышленники пытаются использовать в преступных целях. Недавно стало известно о том, что житель Таиланда, прикинувшись жертвой наводнения, изнасиловал и ограбил туристку из России.

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Алексей Громов
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