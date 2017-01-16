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Ученые рассказали, какие дети добиваются успеха в будущем
Общество

Ученые рассказали, какие дети добиваются успеха в будущем

Сегодня 7:47
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Ученые рассказали, какие дети добиваются успеха в будущем

Москва, 16 января. Дети и подростки с непростым характером имеют преимущества перед своими более спокойными сверстниками в плане успешного карьерного роста. Об этом говорится в статье по итогам очередных исследований.

Ученые, чтобы доказать на практике свою теорию, изучили прошлое целой группы разных людей, а потом сопоставили черты детского характера с тем, что из себя представляет человек, будучи взрослым.

В итоге исследователи пришли к выводу, что те люди, которые в детстве и отрочестве демонстрировали непокорность, вырастали более успешными и достигали более высоких карьерных высот по сравнению  со скромными и послушными в детском возрасте.
 

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Алексей Громов
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Названа причина авиакатастрофы турецкого Boeing-747 в аэропорту Бишкека
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