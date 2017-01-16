Названа причина авиакатастрофы турецкого Boeing-747 в аэропорту Бишкека

Бишкек, 16 января. Начальник Центра управления кризисными ситуациями министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии Мухаммед Сваров назвал предварительную причину крушения грузового воздушного лайнера авиакомпании Turkish Airlines в Бишкеке.

Напомним, самолет Boeing-747 рухнул в Бишкеке рано утром в понедельник в 04.31 по московскому времени.

По его словам, самолет, вылетевший из Гонконга, рухнул при заходе на посаду в аэропорту «Манас» в столице Киргизии по причине сложных погодных условий.

В настоящее время на месте ЧП работают все экстренные службы. По некоторым данным, число жертв авиакатастрофы возросло до 30 человек. Ранее сообщалось о 28 погибших, среди которых, возможно, есть дети.

Аэропорт «Манас» закрыт из-за крушения лайнера.