Оплатившие долг смогут быстрее выезжать за границу

Москва, 16 января. Процедуру отмены временного ограничения на выезд из страны для уплативших долг граждан сократят до 24-х часов. Об этом со ссылкой на директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрея Черненко сообщает газета «Известия».

В настоящее время процедура отмены ограничения на выезд для расплатившихся по долгам граждан может занимать до нескольких недель. Это связано с тем, что приставы отправляют постановления об ограничении на выезд или об их снятии в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов (ФССП) раз в неделю. С такой же частотой ФССП передает данные пограничной службе ФСБ.

Однако в 2016 году Минкомсвязи обеспечило взаимодействие системы миграционного регистрационного учета «Мир» и отвечающей за обмен информацией между федеральными и местными органными власти Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит информации об уплате долга доходить от ФССП до пограничной службы ФСБ всего за одни сутки.

«Принятие решения о снятии ограничения на выезд и передача данных от ФССП пограничникам сократится до суток», - цитирует слова Черненко издание.